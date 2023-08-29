شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس: أحضر لألبوم جديد سيظهر قريبا.. وأولى أغانيه "كلامها حلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب هشام عباس، إن الجمهور لديه حنين لنجوم التسعينيات لأنها كانت أغانى لديها ذكريات جيدة مع الناس والشباب بدأ يشعر بها ويتأثر بها .

وأضاف الفنان هشام عباس، خلال لقائه بقناة الحياة :"أحضر ألبوم جديد وسيبدأ ظهور أول أغنية له قريبا وأقدم أغانى مع عزيز الشافعى وعلى فتح الله وأسامة عبد الهادى وأسامة عبد المنعم وأحمد عادل وهناك أغانى أقدمها مع أناس جديدة مثل مؤمن سالم ومحمدى وفريق بلاك تيما قدم لى أغنية جديدة والألبوم سيعجب الجمهور إن شاء الله ، وأول أغنية سيكون اسمها كلامها حلو ".

وتابع هشام عباس :"تغطية قناة الحياة لمهرجان القلعة مهمة للغاية وتجعل المشاهد يعرف كل شيء عن المهرجان ويجعل الجمهور يتواصل مع المطربين ".