شكرا لقرائتكم خبر عن حذف اسم بروس ويليس من فيلم كوينتين تارانتينو بسبب انتهاك غريب للقواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عالمى، عن أن النجم العالمى بروس ويليس لم يظهر اسمه على أحد أفلام المخرج العالمى كوينتين تارانتينو بسبب انتهاك غريب للقواعد، حيث كان ظهر ويليس في فيلم Four Rooms عام 1995، وهو فيلم مقتبس من سلسلة كتب رولد دال، والذي تعرض لانتقادات كثيرة.

ومع ذلك، لم يقبل ويليس أن يتلقى أجر مقابل الدور لأنه كان يفعل ذلك خدمة للمخرج، نتيجة لذلك، كان ظهر اسمه قى تترات العمل مخالفة لقواعد نقابة ممثلي الشاشة (SAG).



بروس ويليس وكوينتين تارانتينو

كما يقال إن تارانتينو يريد أن يمنح ويليس آخر ظهور له سينمائيا، حيث تم التأكيد في وقت سابق من هذا العام، على أن بطل فيلم Die Hard قد تم تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي، وهو شكل غير شائع من المرض "يسبب مشاكل في السلوك واللغة".

ويأتي ذلك بعد أن تم تشخيص إصابة الممثل سابقًا بالحبسة الكلامية، مما أجبر الممثل على التقاعد من مهنته.

ومع ذلك، أفادت صحيفة ديلي إكسبريس الآن أن تارانتينو الذي يستعد لفيلمه القادم The Movie Critic، يرغب في أن يلعب ويليس دورًا صغيرًا في الفيلم، وكان قد عمل الثنائي معًا في السابق على Pulp Fiction بالإضافة إلى Four Rooms.

كشف تارانتينو في وقت سابق من هذا العام أن فيلم The Movie Critic سوف تدور أحداثه حول صحفي، وتدور أحداثه في جنوب كاليفورنيا عام 1977، والشخصية الرئيسية مستوحاة من ناقد سينمائي حقيقي لمجلة إباحية، قرأها المخرج في فترة شبابه، حيث كان يعمل في مخزن لآلات البيع.