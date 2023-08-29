شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تشارك فى ندوة "الفن ودوره فى ترسيخ القيم والأخلاق" بملتقى الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة سيمون فى ملتقى الهناجر الثقافى الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "الفن ودوره في ترسيخ القيم والأخلاق"، وتقدم الفنانة "سيمون" وفرقتها الموسيقية مجموعة من الأغانى الشهيرة.

الملتقي سيعقد فى الثامنة من مساء يوم الخميس 31 أغسطس الجاري، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، ويقام برعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ومن ضيوف الملتقى الفنان القدير طارق الدسوقي، الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر، الأستاذ الدكتور رامي عطا الله أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، الناقدة الفنية ولاء جمال، وتدير الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.

الفنانة سيمون يلتقي اليوم جمهورها معها في حفل بمحكي القلعة بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وهي سلسلة حفلات تقدمها دار الأوبرا المصرية للجمهور الغير قادر علي حضور حفلات الساحل والحفلات الخاصة، وتقدم بسعر رمزي من وزارة الثقافة، ويشارك أيضا في حفل اليوم المطرب هشام عباس.