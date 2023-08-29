شاب وسيم للغاية.. هنا شيحة تكشف عن صورة مع نجلها في كواليس مهرجان القاهرة للدراما – (شاهد)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 03:54 صباحاً - أثارت الفنانة المصرية هنا شيحة، الجدل، خاصة مع ظهورها الأول مع ابنها الكبير آدم الذي ظهر أطول منها في الصور وبلوك مختلف ولون شعر غريب، حيث لفت الأنظار خاصة مع تشابه الملامح الكبير بينها وبين ابنها، متوقعاً الجمهور تقديم أبنائها للفن والمهرجانات الفنية.

الظهور الأول لابن الفنانة هنا شيحة معها

وجاء ظهور آدم ابن هنا شيحة للمرة الأولي بصاحبتها في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، والذي أقيم مساء أمس، في مدينة العلمين الجديدة، والذي يشهد حضور كبيراً جدًا من نجوم الدراما المصرية، حيث حرص عدد كبير من الفنانين علي تقديم أبنائهم للإعلام والفن من خلال اصطحابهم علي السجادة الحمراء كانت من بينهم رانيا محمود ياسين.

ابن هنا شيحة يلفت الأنظار في أول ظهوره

وخطف ابن هنا شيحة الأكبر آدم الأنظار علي السجادة الحمراء، خاصة بسبب ظهوره الأول، إضافة إلى اللوك الجديد في شعره إضافة إلى سنة الكبير وملامحه المتشابهة مع والدته كثيراً.

إطلالة ابن هنا شيحة في أول ظهور

وأطلت هنا شيحة، خلال افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، بفستان فضفاض “أوف شولدر” باللون الفضي اللامع، مع اعتمادها تسريحة الشعر القصير التي أبرزت ملامح وجهها بشكل صريح، فيما حرص ابنها “آدم” علي ارتداء بدلة كاجوال بيضاء اللون، وبشعر لونه فضياً يتماشى مع إطلالة والدته كثيراً.

من هو ابن الفنانة هنا شيحة

آدم هو ابن الأكبر للفنانة شيحة، فهو من مواليد 21 أغسطس، حيث حرصت علي الاحتفال بعيد ميلاده منذ أيام وعرض فيديو بداية من طفولته وحتى شبابه، وهو ابنها الأول من زوجها الأول.

زيجات الفنانة هنا شيحة

بلغت عدد زيجات الفنانة هنا شيحة 3 زيجات، كان الأول مهندس الديكور فوزي العوامري الذي أنجبت منه ولدين هما آدم ومالك، ورفض الانفصال عنها، الأمر الذي دفعها لرفع قضية خلع وحصلت على حكم لصالحها، أما الزيجة الثانية فكانت من أحمد خضير وانتهت بالطلاق بعد سنوات قليلة، بسبب المشاكل التي دبت بينهما نتيجة اختلاف الطباع، وفي 2018 تزوجت من الفنان أحمد فلوكس ولكنهما انفصلا بعد مرور أقل من عام.

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