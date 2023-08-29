شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Oppenheimer يضيف 50 مليون دولار إلى إيراداته هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Oppenheimer، بحوالى 50 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 777 مليونًا و198 ألف دولار عالميًا، العمل وصلت مدته إلى 3 ساعات، ومن إنتاج شركة Universal Pictures، منذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى فى دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 300 مليونًا و24 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و477 مليونًا و174 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح " Oppenheimer " في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك.