شكرا لقرائتكم خبر عن حفل فاطمة عادل ضمن حفلات قطاع الإنتاج الثقافي بساحة الهناجر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن سلسلة حفلات قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال تقدم الفنانة فاطمة عادل حفلاً غنائيًا يوم الأربعاء 30 أغسطس الساعة 9 مساءً بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

آخر حفلات الفنانة فاطمة عادل بمسرح ساحة الهناجر للفنون كان في شهر رمضان الماضي وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا وتفاعلاً من الجمهور، حيث قدمت فاطمة باقة متنوعة من الأغانى الدينية والتراث الشعبى والسيرة الهلالية، منها "ياما دقت على الراس طبول، أنا فيه عيوب كثيرة، اليوستفندى استوى، التاجر اللى نزل السوق، إن كنت لي وأنا لك، مدد يا رسول الله".

وكانت مفاجأة الحفل مشاركة الفنان محمد عادل وحنان عادل، بالغناء مع الفنانة فاطمة عادل، حيث تغنوا معا بأغانى من السيرة الهلالية وتراث فنان الشعب الحاضر الغائب "سيد درويش"، وكان تفاعل الجمهور مع كل فقرات الحفل كبيرا، ورددوا معهم الغناء، وكانت أغنية "يا حلاوة أم اسماعين في وسط عيالها" التي شارك فيها فاطمة شقيقيها محمد عادل وحنان عادل كلها بهجة واستقبلها الجمهور بالتصفيق وتفاعل معها بشكل كبير، وكانت ختام الحفل الذي رفع لافتة كامل العدد في مسرح ساحة الهناجر بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.