محامي يستنكر الهجوم على فاطمة المؤمن: “تتمنون تصيرون مثلها”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 05:48 صباحاً - استنكر المحامي الكويتي بدر حسين المطيري ، الهجوم الذي تتعرض له مواطنته الفاشنيستا التي تسببت في وفاة ثلاثة اشخاص بحادث سير ، وانتقد المطالبات بإعدامها .
وقال المطيري في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي : تدرون أن الفاشنيستا التي سوت الحادث قبل كم يوم مو هي المشهورة أللي في بالكم التي كانت في حالة سٌكر ومعاها صاحبها وأدت إلى وفاة أشخاص ، وأردف ساخرا ” تفاجأتم صح؟” .
وتابع: طالما لستم متأكدين من خبر ليش تسبون وتطعنون فيها وفي أهلها .. أنتم سمعتم الأخبار من حسابات وهمية ، حتى اليوم ما طلعت وزارة الداخلية ولا جهات رسمية ولا محامي للفاشنيستا وتكلموا في الموضوع .
وأضاف: شلون تطالبون بإعدامها والقانون كحد أقصى السجن 3 سنوات ، هل معقول لأنها الفاشنيستا المشهورة اللي تتمنون تصيرون مثلها تٌعدم والأشخاص الأخرى ما يٌطبق عليهم القانون ؟!.
واستطرد: القانون يطبق على الجميع سواء مشهور أو غير مشهور ، وقضايا الحوادث أقصى عقوبة 3 سنوات سجن ، وإذا كان متعاطي توصل لـ 5 سنوات وهذا حسب القانون.
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