واحدة من المشاهير.. زوجة سامح حسين تلفت الانظار “بالحجاب” في مهرجان القاهرة للدراما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 05:48 صباحاً - خطف الفنان سامح حسين وزوجته الأنظار خلال مرورهما على ريد كاربت منطقة نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة لحضور حفل مهرجان القاهرة للدراما ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

إطلالة زوجة سامح حسين

وتألقت زوجة الفنان سامح حسين، خلال حضورها النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، بإطلالة بسيطة للغاية، خطفت بها الأنظار حولها، إذ اعتمدت على ظهور راقِ وغير متكلف ومميز، مرتدية فستان باللون الموف الداكن «فلوري» إذ تميز بورود باللون الموف الفاتح، جاء منفوش قليلًا، وفضفاض، مع حجاب تقليدي بنفس اللون.

بينما اعتمد الفنان سامح حسين على بدلة سوداء بسيطة مع رابطة عنق، كما اعتد الظهور بالنظارة.

من هي زوجة سامح حسين؟

زوجة سامح حسين تعمل أيضًا في مجال التأليف والكتابة السينمائية، حيث أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي أشهرها فيلم “عيش حياتك” إنتاج 2018 من بطولة زوجها، إنها المؤلفة المصرية وسام حامد.

وكان الفنان الكوميدي سامح حسين قد نشر على صفحته الشخصية على «فيسبوك» حيث قال: “ربنا يخليكى ليّا يا أجمل زوجة وأشطر مؤلفة.. فخور بيكى أوي مفيش كلام أقدر أوصفك بيه غير إنى أقولك.. بحبك”،

ودخلت زوجته وسام حامد إلى الوسط عبر بوابة التأليف وذلك بعد أن كتبت لزوجها فيلم “عيش حياتك” الذي قدمه في عام 2018، وهو فيلم رومانسي كوميدي، وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا في وقت عرضه.

مهرجان القاهرة للدراما

وبدأ مهرجان القاهرة للدراما، في التاسعة من مساء الخميس حصريا على شاشة قناة DMC،من داخل مدينة العالمين، بحضور نجوم الفن، وكانت الفنانة سلوى عثمان أول الحاضرين لحفل مهرجان القاهرة للدراما، وشهد الحفل حضور كل من منة شلبي، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، هيدي كرم، محمد رمضان، منى زكي، سوسن بدر، خالد زكي، رشوان توفيق، سلمى أبو ضيف، دينا الشربيني، هالة صدقي، جمال عبدالناصر، فاطمة الكاشف، محمد عبدالجواد، أحمد شاكر عبداللطيف، صفاء جلال، إيهاب فهمي.

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