كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 05:48 صباحاً - بكى السيد علي الشريفي، رجل الدين الشيعي السابق، على الهواء خلال حلوله ضيفا على الاعلامي العراقي نزار الفارس معلنا توبته وطالبا المسامحه. وتوجه الفارس الى الشريفي قائلا “عملت اعلانات تعبانة صادقت ناس تافهين وعملت فيديوهات فيها ابتزال فنريدك ترجع مثل قبل واتمنى الناس تسامحك”. بدوره قال الشريفي “الشعب العراقي متسامح اذا شاف هذه التوبة توبة نصوحه وارجع معهم صديقهم وحبيبهم واخيهم”. شارك الخبر:

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تركه العمامة.. السيد علي الشريفي يعلن توبته ويبكي على الهواء.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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