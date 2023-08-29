شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يُحيى حفلا غنائيا فى ألمانيا بحضور الجاليات العربية 1 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد القيصر كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم في ألمانيا وسط حضور أغلب الجاليات العربية هناك يوم 1 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم فيه القيصر مجموعة من أغانيه الشهيرة، أبرزها قصة حبيبين وقولى أحبك، سلنتك بيد الله، وغيرها من الأغانى الشهيرة.

ويأتي حفل كاظم الساهر في ألمانيا للجالية العربية، ضمن جولته الأوروبية، التي يقدمها القيصر في العديد من الدول الأوروبية، وتبدأ تلك الجولة بـ حفلته في السويد.

وفى سياق آخر، تحدث الفنان كاظم الساهر، عن لقب القيصر بعد مرور ما يقرب الـ 25 عامًا، على إطلاق هذا اللقب عليه، حيث علق عليه خلال حفله في مهرجان قرطاج، وقال الساهر، في لقائه مع برنامج ET بالعربي: اللي سماني القيصر حرمني من اسم كاظم، وأنا بحب اسم كاظم اللي سمتهولي أمي.

هذا اللقب هو تقدير كبير منكم، ولكن أنا بحب اسمي كاظم، ولما جلست مرة مع أمي سألتها كيف سمتيني كاظم؟، سألت أمي كيف عرفتي أن شخصيتي هتكون بهذه الطريقة، وحقيقة أعتز بـ اسمي، وشكرًا لتقديركم لي بـ لقب القيصر.

ومؤخرًا، أحيا كاظم الساهر حفلًا في دبي في شهر يوليو الماضي، وشاركه في الحفل المطرب حسين الجسمي، حيث حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا في هذا الحفل.