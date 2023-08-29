تامر حسني يفاجأ اطفاله في اول ايام العام الدراسي.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 06:54 صباحاً - شاركت بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترافق أطفالها أمايا وآدم وتاليا لمدرستهم في بداية عامهم الدراسي.

وأوضح الفيديو قيام “بسمة” بمرافقة أولادها لإحدى المدارس الدولية في القاهرة، ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين قائلين: “الأم هي من تضحي، الله يحفظهم ليها، حبايب قلبي ربنا يوفقهم”.

كما نشرت “بسمة” فيديو آخر ظهرت خلاله مفاجأة والدهم الفنان تامر حسني والذي ظهر بملعب كرة القدم الخاص بالمدرسة، لتقوم “أمايا” بالركض نحوه فور رؤيتها له واحتضنها.

وقامت “بسمة بوسيل” مؤخراً بالرد على طليقها الفنان تامر حسني وذلك بعدما سأله متابعوه على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباط كلمات أغانيه الأخيرة بطليقته بسمة بوسيل.

وعلق تامر قائلاً “أولاً مش أنا اللي ممكن أعمل كده ورغم الظروف الحالية، مازلت أكن لبسمة كل الحب والاحترام ده غير إن هي شاركتني في اختيار أغانيا ومهما يحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة جداً دلوقتي ولو طلبت عينيا مش هتأخر”.

لترد عليه “بسمة”: “يا تيمو أنت كمان عندي زي ما أنا عندك ربنا يوفقك في شغلك”.