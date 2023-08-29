شكرا لقرائتكم خبر عن ولد ورحل فى نفس الشهر وكوّن ثنائيا مع عادل إمام.. ذكرى ميلاد مصطفى متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء 29 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل مصطفى متولى والمثير فى حياة متولى أنه رحل فى نفس الشهر الذى ولد فى بدايته، حيث توفى في الخامس من أغسطس عام 2000 عن عمر يناهز 51 عامًا.

الراحل مصطفى متولى ظهرت موهبته في التمثيل أثناء الدراسة إذ عمل في مسرح المدرسة ثم انتقل إلى القاهرة من أجل الدراسة، فالتحق بمعهد الفنون المسرحية.

عمل في مسرح الحكيم في عده مسرحيات مثل "يا سلام سلم..الحيطه بتتكلم"، وغيرها، وأدى الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، بعض أدواره كانت دور أول وبعضها دور ثان، إلا أن مصطفى كان ممثلاً جادًا في عمله حريص على أدائه.

حقق الفنان مصطفى متولى والزعيم عادل إمام نجاحات كبيرة في السينما حيث ظهر الثنائى في 13 فيلماً، هم: جزيرة الشيطان، النمر والأنثى، عنتر شايل سيفه، شمس الزناتي، مسجل خطر، حنفي الأبهة، رمضان فوق البركان، المولد، المنسي، سلام يا صاحبي، الإرهابي، بخيت وعديلة، اللعب مع الكبار.

أما على مستوى المسرح، فقدم الثنائى مصطفى متولى والزعيم عادل إمام 3 مسرحيات من أهم المسرحيات التي تم عرضها، وهم مسرحية "الواد سيد الشغال"، ومسرحية "الزعيم"، ومسرحية "بودى جار".

مصطفى متولي ابن مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عام 1949، وهو الفنان الذي بدأت موهبته منذ صغره حيث شارك فى المسرح المدرسى، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية بالقاهرة.

وبعد تخرجه عمل مصطفى متولى في مسرح الحكيم وشارك فى عدد من المسرحيات ومنها مسرحية "يا سلام سلم..الحيطه بتتكلم"، وشارك فى العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية، وبدأ مسيرته من السبعينات بأدوار بسيطة في عدد من الأعمال ومنها أفلام: "خلي بالك من زوزو ودائرة الانتقام وضربة شمس"، ومسلسلات "لا يا ابنتي العزيزة وزيارة ودية والشوارع الخلفية وابتسامة بين الدموع ولا تظلموا النساء ودماء على الثوب الوردي، ومارد الجبل"، وغيرها

شارك فى العديد من الأعمال الناجحة بعيدًا عن الزعيم وأثبت موهبته فيها، ومنها "حياة الجوهري وأنا وإنت وبابا في المشمش وأحلام العمر وخيوط من دهب وأوبرا عايدة وبكيزة وزغلول وسامحوني مكنش قصدي و​أم كلثوم​ وجمهورية زفتى والتوأم وحلم الجنوبي ولن أعيش في جلباب أبي" وهو من الأدوار المتميزة.

أما على مستوى المسرح، فقدم الثنائى مصطفى متولى والزعيم عادل إمام 3 مسرحيات من أهم المسرحيات التي تم عرضها، هي: مسرحية "الواد سيد الشغال"، ومسرحية "الزعيم"، ومسرحية "بودى جارد".

وبعد انتهاء عرض مسرحية بودى جارد فى إحدى الليالى توفى متولى يوم 5 أغسطس من عام 2000 فى خبر شكّل صدمة لكل فريق العمل والوسط الفنى أجمع.