شكرا لقرائتكم خبر عن سيد كشرى أشهر أدواره فى "لن أعيش فى جلباب أبى".. ذكرى رحيل مخلص البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء 29 أغسطس ذكرى وفاة الفنان مخلص البحيرى الذى قدم عددًا من الأعمال الفنية أشهرها شخصية سيد كشرى في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" مع الفنان الراحل نور الشريف.

الفنان مخلص البحيرى تخرج في كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، وعمل لسنوات طبيبًا بيطريًا فى وزارة الزراعة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1973 واتجه إلى العمل بالمسرح والتليفزيون وعمل فى البيت الفنى للمسرح.

وأبرز أفلامه ناصر 56، وأيام السادات، أرض الخوف، وحكايات الغريب، والساحر، وشارك فى العديد من المسلسلات منها رد قلبي، والفجالة، ويا رجال العالم اتحدوا .

شارك البحيري في مسلسلات عديدة منها: "لن أعيش في جلباب أبي" حيث قد شخصية سيد كشرى، و"ما زال النيل يجرى"، كما شارك في الفيلم التليفزيوني "حكايات الغريب"، ومن الأفلام السينمائية التي شارك فيها "أيام الغضب وناصر 56 وأيام السادات وسيداتى أنساتى وأرض الخوف".

وقدم العديد من المسرحيات منها "أهلا يا بكوات والساحرة وغراميات عطوة أبومطوة ومن أعماله الأخري رياح الشرق والكراسى الموسيقية والوهم والسلاح ودعوة للحب والعيش والملح وعمر بن عبد العزيز ورد قلبى والفجالة ويا رجال العالم اتحدو والجازية ودرب عسكر والرجال لهم رؤوس ويا مسافر وحدك".