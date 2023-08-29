شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج وعز الأسطول نجما مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ففى الثامنة مساء وفى ظهوره الأول بالفعاليات يقدم الفنان عز الأسطول حفلاً يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة منها أنشودة آمون رع، مدد يا الله، ومشيت، فى الحسين، العزوبية، فوق النخل، نسى نسى وهنا هنا.

يليه فقرة فنية بمذاق إسبانى للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا لاس انكانتا دوراس تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وأدائها رياضة مصارعة الثيران بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان مصطفي حجاج وفرقته مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد منها أنا موجود، وحشوني، نصيبي وقسمتي، زحمة حياتي، بره من حياتي، حب مين، خطوة، مبحنلهاش، يا بتاع النعناع، 100 وش، أنا ابن مصر، الوجع والسنين.