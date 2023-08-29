شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد مايكل جاكسون..ما لا تعرفه عن ملك البوب.. عائلته وأرقامه القياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 29 من اغسطس مع ذكرى ميلاد أسطورة البوب مايكل جاكسون michael jackson الذى رحل عن عالمنا فى الـ 25 من يونيو عام 2009، ورغم مرور 14 عامًا على رحيله إلا أنه لا يزال يحظى بجماهيرية عريضة تزداد مع الوقت بعدما صنف من قبل كثيرين على أنه اسطورة البوب الذى وضع قواعد جديدة بعالم النجومية سار عليها الكثيرون ممن حاولوا انتهاج نهجه.

وخلال السطور التالية نسلط الضوء على المغنى الراحل من خلال عدة معلومات عن ملك البوب مثلما يراه الكثيرون.

مايكل هو ثامن أطفال العائلة البالغ عددهم عشرة أطفال.



مايكل جاكسون

بدأ كمغنى في فرقة العائلة، لكنه سرعان ما شق طريقه ليصبح المغني الأساسي في فرقة العائلة التي حملت اسم The Jacksons.

صدر جاكسون ألبومه الخاص عام 1979 بالتعاون مع كوينسي جونز، وحمل عنوان Off the Wall. حقق الألبوم نجاحًا مدويًا، وكان أول ألبوم في تاريخ الولايات المتحدة تحتل أربع أغانٍ منه المركز الأول في قوائم أفضل عشر أغانى، كما حقق مبيعات وصلت إلى 20 مليون نسخة حول العالم.

واصل مايكل جاكسون تحطيم الأرقام القياسية، فأطلق عام 1982 ألبوم Thriller، وكان الألبوم محطمًا للأرقام القياسية حينها، فأصبح أفضل ألبومات العالم مبيعًا، وتربع على قائمة بيلبورد للمئتي ألبوم لمدة سبع وثلاثين أسبوعًا، وحافظ على موقعه ضمن العشرة الأوائل لهذه القائمة طوال ثمانين أسبوعًا، ووصلت مبيعاته لـ 65 مليون نسخةً حول العالم.

عام 1988، أصدر كتاب سيرة ذاتية له بعنوان "المشي على القمر"، وقد أضاف الكتاب نجاحًا مثلما اعتاد مع الألبومات، فبيعت 200 ألف نسخة من الكتاب، وكان أفضل الكتب مبيعًا حسب النيويورك تايمز.

عام 1991 شهد إصداره ألبومه الثامن Dangerous وأصبح أعلى ألبومات العام مبيعًا على مستوى العالم.

مثلما حقق مبيعات كبرى حقق أيضاً جوائز عديدة وصلت لـ 31 جائزة من تسجيلات جوينيث العالمية، و13 جائزة جرامى، وجائزة جرامى الإسطورية.