مشهورة سعودية تنهار في بث مباشر: “انا كل يوم اموت مليون موتة”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 12:54 مساءً - انهارت المشهورة السعودية ليان عبدالله، شقيقة المودل روز في بث مباشر عبر حسابها على احد منصات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب تعليقات بعض متابعيها.

وقالت عبدالله في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أقسم بالله أنا كل يوم بموت مليون الف تريليون موتة”.

وتابعت “انا اصلا طالعة من بيت اهلي قاعدة في بيت غادة لاني بس ابغى مساحة ابغى ارتاح حتى السفر اللي كنت اموت عليه قلت للبنات سافرة انا ما ابغى اسافر”

واضافت: “عندي مليون هم مو لازم تدورن، وكل يوم أدق على طبيب نفسي أفضفض له، لدرجة إني فكرت انتحر”.

وتابعت لو تدرون همي هتبكون من القهر علي وبنهار ونفسيتي زفت، قائلة: شوية إنسانية مو لازم المشاهير تضربونه بالجزمة.