شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يعلن انتهاء تصوير "أهل الكهف": أكبر فيلم كتبته فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن بهجت قمر عن انتهاء تصوير فيلم "أهل الكهف" بطولة النجم خالد النبوي، والذي من المقرر طرحه في صيف 2024، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "انستجرام" من كواليس كتابة العمل.

وعلق أيمن بهجت قمر على الفيديو، قائلا: "في نوفمبر 2018 سلمت أول نسخه من فيلم أهل الكهف اللي كتبتها في إمستردام ولحد امبارح 28 أغسطس 2023، سلمت تعديلات آخر مشهدين انتهى تصويرهم دلوقتي وانتهى معاهم أخيرا تصوير أكبر فيلم كتبته في حياتي ".

وتابع: "شكرا لطاقم العمل اللي اتحمل العمل في ظروف غير طبيعيه، شكرا للمخرج عمرو عرفه اللي عمل مجهود خرافي هو وكل فريق العمل واحد واحد، وشكرا للمنتج محمد رشيدي اللي اتحمل الفيلم ده من اول يوم ولما وقف التصوير وكان الفيلم خلاص في طريقه إنه يتلغي أنقذ الموقف وعمل اللي عليه وزياده، إن شاء الله نوعدكم بفيلم مختلف في صيف 2024".

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.