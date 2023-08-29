شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تحيى حفلاً غنائيا فى كندا وسط حضور كبير للجاليات العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة مروة ناجى حفلا غنائيا بـ كندا وسط حضور كبير من الجاليات العربية بكندا بمصاحبة الأوركسترا الكندية العربية، والحفلة من تنظيم الهيئة الكندية للتراث المصري علي شرف شهر الحضارة المصرية في كندا



مروة ناجى

وكانت قد صرحت الفنانة مروة ناجي من قبل، إن مهرجان جرش كان بمثابة حلم من أحلامها عندما بدأت في الغناء، مؤكدة أنه شرف لأي فنان عربي، أن يقف على خشبة مسرح مهرجان جرش.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "بيت للكل" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "كان هناك كلام في أوقات سابقة أن أشارك فيه ولكن المواعيد لم تتوافق، ولكن أخيرا شاركت لأول مرة في مهرجان جرش، ومصر ضيف شرف كأول ضيف شرف للمهرجان".

وقالت: "اتخذت خطا للغناء والفن، وأقوم فيه بالتطوير بشكل مستمر ودائم، وفقا لشكلي وقيمي وأخلاقي والموسيقى التي أحبها، والناس التي تحب أن تسمعنى أريدهم معي في الرحلة".



حفل مروة ناجى