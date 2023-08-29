شكرا لقرائتكم خبر عن لارا ابنة أسما شريف منير فى رسالة دعم لأمها: حبيت شكلها الجديد وفخورة بيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت لارا ابنة الفنانة أسما شريف منير، على دعم والدتها وتوجيه رسالة فخر لها عبر حسابها على إنستجرام، بعد الهجوم الذى تعرضت له والدتها بعد حلاقة شعرها وظهورها في مهرجان الدراما بنسخته الثانية من غير شعر.

وقالت لارا: "كل من يهاجم وينتقد "أمى" على السوشيال ميديا محتاج أن ينضج هي لم تأذ أحداً، وما فعلته ليس خطأ "وهى عارفه بتعمل إيه" هى امرأة ناضجة ستتخذ أي قرار تريده، خاصة أنه جسدها، وأحترم ما قامت به وده اختيارها ووالدها شريف منير يوافق على مظهرها الجديد ويحبه وأنا بحبه جدا فهو أب وجد عظيم وبثق دائما في حكمة و بصراحة حبيت شكلها الجديد و شجاع جدا ".

وتابعت: "وكرهك ونقدك لا يؤثر عليها لذا توقفوا عن المحاولة فهي امرأة شجاعة وكرهك الوحيد لأنك لا تملك شجاعتها إنها تلهمني بشكل يومي وأنا فخور للغاية بها".

وكشفت الفنانة أسما شريف منير عن سبب حلاقة شعرها، خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة للدراما، الذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة، بعد تصدرها للتريند، بحلاقة شعرها الجريئة خلال المهرجان وقالت الفنانة أسما شريف منير: "شعري ده عاش معايا حاجات كتير أوي، وحسيت أني عاوزة شعر جديد يعيش معايا حاجات جديدة".