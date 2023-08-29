شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "مرعي البريمو" لهنيدي يتخطى 15مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "مرعي البريمو" بطولة النجم محمد هنيدي أمس الاثنين إيرادات بلغت 115ألفا و54 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية 15مليونا و294 ألف جنيه في دور العرض السينمائية المختلفة.

فيلم "مرعى البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

ويعود هنيدى في "مرعى البريمو" للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنوات الماضية أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جاءنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2002، "يا أنا يا خالتى" عام 2005 ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.