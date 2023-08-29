شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزي راعيًا رسميًا لورش أطلس بمهرجان مراكش السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى المخرج مارتن سكورسيزي دورا جديدا في مهرجان مراكش السينمائي، إذ سيكون الراعي الرسمي لورش عمل الأطلس في المهرجان بدورته المقبلة، ويعد المخرج البارز أحد المشاركين المنتظمين في مهرجان مراكش، وسبق أن ترأس بشكل خاص لجنة التحكيم في عام 2013 وقدم تكريمًا فخريًا لروبرت دي نيرو في عام 2018.

وقال سكورسيزي في بيان: "يسعدني دائمًا أن أعود إلى مهرجان مراكش السينمائي الذي أحبه، عندما لا أتمكن من الحضور شخصيًا، كنت دائمًا هناك بالروح".

"في هذه النسخة الخاصة جدًا من المهرجان، تم تكليفي بمهمة ثمينة: ​​التفاعل مع صانعي الأفلام الشباب والمساعدة في إرشادهم في طريقهم. وأضاف: "إنني أتطلع إلى رؤية الأصدقاء القدامى وتكوين صداقات جديدة".

تم إطلاق ورش عمل أطلس في عام 2018، وهي مبادرة لتعزيز ودعم ظهور جيل جديد من صانعي الأفلام المغاربة والعرب والأفارقة الذين يوفرون بيئة للتبادل بين المهنيين العالميين والمواهب الإقليمية. سيشارك سكورسيزي في عدة جلسات مع حضور فرق المشروع.

وخلال الدورات الخمس السابقة دعمت الورش 111 مشروعا سينمائيا، 48 منها من المغرب. وقد شارك العديد منهم في مهرجانات دولية كبرى وفازوا أيضًا بجوائز، مما يعزز دور ورشة العمل كحاضنة لصناعة الأفلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.