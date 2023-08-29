شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبدالعزيز عن تعاونه مع منى زكى:اتخضينا إن بقالنا 14سنة ما شتغلناش سوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم كريم عبد العزيز عن التعاون مجددا مع الفنانة الكبيرة منى زكي في فيلم "لعب عيال" إخراج طارق العريان، بعد 14عاما منذ أن قدما آخرأعمالهما فيلم "ولاد العم".

وقال كريم عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية: "بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة، واتخضينا إن بقالنا 14 سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى والسنة اللي جاية هيطلع".

كما أشار أنه يتمنى تقديم شخصية "الصعيدي"، موضحا: "عايز أعمل شخصية الصعيدي جدا لإنى عمرى ما عملتها، ولأول مرة هقدمها قريبا من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال".

ويعرض لكريم عبد العزيز حاليًا في السينما فيلم "بيت الروبى" وحقق أعلى الإيرادات في السينما مسجلا 125 مليون جنيه حتى الآن، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، مصطفى أبو سريع، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى .

وفى سياق آخر يصور حالياً كريم عبد العزيز مسلسله الجديد "الحشاشين" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كلا من فتحى عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى ، وتاليف عبد الرحيم كمال .