شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه "عملنا قيمة لابن اللئيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب مصطفى حجاج أحدث أغانيه "عملنا قيمة لابن اللئيمة" من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو وهندسة صوت هانى محروس، كما يحيى اليوم مصطفى حجاج حفلا غنائيا على مسرح القلعة ضمن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، مساء اليوم 29 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم فيه باقة مميزة من أغانيه التى يحبها منه الجمهور مثل " بتاع النعناع ، خطوة ، ما بحنلهاش ، بنت الناس ".

الجدير بالذكر ان برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على.

ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي.

وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف الى تقديم ألوان ابداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

وأضاف رئيس الأوبرا: "إن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات، مشيرًا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلاً حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول".