شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار ونجوم الأوبرا يغنون للعندليب ومشاركة دولية بمحكى القلعة.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء بعد غد الخميس على مسرح المحكي 3 حفلات متتالية.

ففي الثامنة مساء تقدم فرقة الرقص السريلانكية "ranrange dance academy " عرضا متنوعا يتضمن أعمالا غنائية وتابلوهات استعراضية تعبرعن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلى والتراث الابداعي فى البلاد.

وفي التاسعة مساء يقدم نجوم الأوبرا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى سهرة مع العندليب تتضمن نخبة من أغانى عبد الحليم حافظ التى قدمها على مدار مشواره الفنى الحافل ومازالت تثرى الساحة الفنية المصرية والعربية.

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي باقه من أعماله الغنائية الشهيرة منها في هويد الليل ، عارفة ، الزين والزينة ، ذئاب الجبل طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، لو تعرفى ، على قد ما حبينا ، بوابة الحلوانى وغيرها .