المغنى الأمريكي "ميجيل" يعلق نفسه فى الهواء من ظهره بالأسلاك.. اعرف السبب

القاهرة - سامية سيد - علق المغنى الأمريكي ميجيل نفسه في الهواء من جلد ظهره العاري في أثناء تصوير إعلانه عن ألبومه القادم Viscera، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " independent".

وكان قد قدم المغني حفلًا موسيقيًا ، تكون من أربع أغنيات في استوديوهات سوني في لوس أنجلوس لمعاينة الموسيقى الجديدة من ألبومه القادم، وقبل أن يؤدي أغنية "Rope" مباشرة، خرج مساعدان لثقب الفنان البالغ من العمر 37 عاما بقضبان معدنية.



ميجيل (1)

وبعد وضع قطعتين من المعدن عبر جلد ظهره، تم ربط ميجيل - واسمه الكامل ميجيل جونتيل بيمنتل - بالأسلاك ورفعه في الهواء.

وبينما كان معلقًا في الهواء أمام الجمهور، غنى الأغنية التي تضمنت كلمات: " I’m hanging on to nothing / I’m hanging from the ceiling / Rope around my neck".



ميجيل

ويقال إن المغنة قضى عدة أشهر في العمل مع الخبراء للتحضير للعرض الكبير، وفقًا لموقع TMZ.



ميجيل