شكرا لقرائتكم خبر عن بطلات وأبطال "أولاد حريم كريم" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانات بشرى، علا غانم ، داليا البحيري، بسمة، إضافة إلى تيام مصطفى قمر وهنا داود والمخرج علي إدريس، بالعرض الخاص لفيلم "أولاد حريم كريم" المقام حالياً فى إحدى سينمات أكتوبر، فيما حرصت الفنانة إيمي على حضور العرض الخاص لمشاهدة الفيلم مع صناعه.

وكانت الشركة المنتجة طرحت الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"، وسيطرت الكوميديا على معظم مشاهده وذلك قبل طرح الفيلم بجميع دور العرض غداً الأربعاء 30 أغسطس، وقدم مصطفى قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة .