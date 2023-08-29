الخليج 365 يكرم الموسيقار هانى فرحات في ندوة فنية (صور)

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القاهرة - سامية سيد - كرم الخليج 365، الموسيقار هانى فرحات في ندوة فنية تحدث فيها فرحات عن رئاسته لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 23، حيث لفت إلى أنه حتى الآن لم يتم حسم العديد من الأمور الخاصة بالدورة منها أسماء النجوم الذين يحييون حفلات المهرجان على أن يتم الإعلان عن الأسماء خلال الفترة المقبلة.

وكشف الموسيقار هانى فرحات خلال ندوة الخليج 365 أنه كان يحب الرياضة في طفولته حيث كان بطل تنس في منتخب مصر، ولكنه بعد الثانوية العامة انشغل بالمزيكا وكان مهتما بالموسيقى العالمية أكثر، حتى نصحه مدربه بالاستماع إلى الموسيقى العربية، كما تطرق فرحات للحديث عن أبنائه وهواياتهم والعديد من الأمور.

وكان الموسيقار هانى فرحان قد قاد الفرقة الموسيقية المصاحبة للنجمة أنغام في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، حيث قدمت أنغام العديد من الأغانى القديمة والحديثة منها "مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور وأكتبلك تعهد.

كما منحت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيىرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل، العضوية الفخرية للموسيقار والمايسترو هاني فرحات، تقديرا لخدماته الجليلة التي قدمها للارتقاء بالذوق العام في مصر.



























