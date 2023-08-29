شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: حفلى بمهرجان العلمين كان مختلفا لوجوده فى مدينة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب محمد عدوية عن سعادته الكبيرة بنجاح حفله الغنائى في مدينة العلمين الجديدة الذى أحياه يوم الخميس الماضى، مؤكداً أن ردورد الفعل على الحفل من الجمهور أبهرته.

وقال محمد عدوية فى تصريحات له إن حفله بالمهرجان كان مختلفًا للغاية، بسبب وجوده في مدينة عالمية مثل مدينة العلمين، هذا بجانب التفاعل الكبير الذي رأه من جمهوره في الحفل، معلقًا: "مكنتش متوقع إن الحفل هيكسر الدنيا كدة.. سعيد جدا ومنبهر بردود الفعل عليها".

وتألق الفنان محمد عدوية في الحفل، حيث قدم باقة من أروع أعماله الغنائية التي جعلت الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير، وامتلأ المكان بالتصفيق الحار من الجمهور، الشيء الذى أعرب عن سعادته بالحفل.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد عدوية لتقديم أغنية جديدة لجمهوره، سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، متمنيًا أن تنال هذه الغنوة إعجاب الجمهور.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي يشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

ويحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.