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محمد نور وخالد سرحان وعمرو عبد الجليل فى العرض الخاص لـ"أولاد حريم كريم"

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص لفيلم "أولاد حريم كريم" لمشاهدة الفيلم والاحتفال مع صناعه بانطلاقه رسمياً فى دور العرض بدءًا من غد الأربعاء 30 أغسطس، حيث حضر كل من محمد نور، هاني لاشين، إلهام عبد البديع، لبنى ونس، إدوارد، وإيمى، فيما حضر أبطال الفيلم وعلى رأسهم مصطفى قمر، بشرى، ، داليا البحيري، بسمة، عمرو عبد الجليل، خالد سرحان، تيام مصطفى قمر وهنا داود والمخرج علي إدريس. 

 

وكانت الشركة المنتجة طرحت الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد حريم كريم"، وسيطرت الكوميديا على معظم مشاهده، وذلك قبل طرح الفيلم بجميع دور العرض غداً الأربعاء 30 أغسطس، وقدم مصطفى قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

 

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.

 

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

اولاد حريم كريم (1)
 

 

اولاد حريم كريم (2)
 

 

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اولاد حريم كريم (6)
 

 

اولاد حريم كريم (7)
 

 

اولاد حريم كريم (8)
 

 

اولاد حريم كريم (9)
 

 

اولاد حريم كريم (10)
 

 

اولاد حريم كريم (11)
 

 

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اولاد حريم كريم (13)
 

 

اولاد حريم كريم (14)
 

 

اولاد حريم كريم (15)
 

 

اولاد حريم كريم (16)
 

 

اولاد حريم كريم (17)
 

 

اولاد حريم كريم (18)
 

 

اولاد حريم كريم (19)
 

 

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اولاد حريم كريم (21)
 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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