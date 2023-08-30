شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب عز الأسطول لـ"الحياة": أتمنى تنظيم مهرجان القلعة 6 مرات فى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب عز الأسطول، إنه دائما يحب التنوع في الأغانى، متابعا: "عندما التحقت بالجامعة كنت أريد غناء أغانى شرقية فغنيت أوبرالى، وجدى كان مقرئ".

وأضاف المطرب عز الأسطول، في تصريحات لقناة الحياة، أن هناك ثراء في التنوع الموسيقى الذي يقدمه، متابعا: "منذ فترة أحاول الانضمام لمهرجان القلعة"، موجها الشكر لرئيس دار الأوبرا خالد داغر على اختياره للمشاركة في المهرجان.

وتابع المطرب عز الأسطول: "أتمنى أن ينظم مهرجان القلعة 6 مرات في العام وتغطية قناة الحياة للمهرجان متميزة للغاية والجمهور سعيد للغاية بالمهرجان وجودة المهرجان متميزة وفخور بمشاركتى في المهرجان ".