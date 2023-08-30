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المطرب عز الأسطول لـ"الحياة": أتمنى تنظيم مهرجان القلعة 6 مرات فى العام

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القاهرة - سامية سيد - قال المطرب عز الأسطول، إنه دائما يحب التنوع في الأغانى، متابعا: "عندما التحقت بالجامعة كنت أريد غناء أغانى شرقية فغنيت أوبرالى، وجدى كان مقرئ".

 

وأضاف المطرب عز الأسطول، في تصريحات لقناة الحياة، أن هناك ثراء في التنوع الموسيقى الذي يقدمه، متابعا: "منذ فترة أحاول الانضمام لمهرجان القلعة"، موجها الشكر لرئيس دار الأوبرا خالد داغر على اختياره للمشاركة في المهرجان.

 

وتابع المطرب عز الأسطول: "أتمنى أن ينظم مهرجان القلعة 6 مرات في العام وتغطية قناة الحياة للمهرجان متميزة للغاية والجمهور سعيد للغاية بالمهرجان وجودة المهرجان متميزة وفخور بمشاركتى في المهرجان ".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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