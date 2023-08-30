شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سلوى عثمان: ورثت عن أبى الموهبة.. وندمت على دور واحد فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة سلوى عثمان، نجلة الفنان القدير عثمان محمد علي، على إجراء مداخلة هاتفية خلال استضافت برنامج "من مصر" لوالدها، للحديث عن تاريخه الفني وأبرز المحطات التي مر بها.

وقالت خلال المداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "أنا أخذت منه الموهبة الفنية، وأنا أراه ملتزما ويحب عمله، ويقرأ دوره بتمعن ويفهمه ويتقن دوره، وقد ورثت عنه كل ذلك، بالإضافة إلى الصدق في الأداء، وتشعر أن دوره حقيقي".

وأضافت: "حتى الآن لم يعاتبني والدي على أي عمل فني قمت به، ودائما يقول لي برافو، فأنا اختار الأعمال بدقة وأحب كل الأدوار التي أقوم بها، فيما عدا عمل واحد فقط خلال مسيرتي الفنية، ندمت على أنني قمت به، ولم أذكره"