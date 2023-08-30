شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج: أنتظر مهرجان القلعة من السنة للسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب مصطفى حجاج، إن المطرب الشعبى لقب كبير يتمنى أن يكون على قدره، متابعا: "أشعر أن هناك تقدم كبير في مهرجان القلعة عن العام الماضي والجمهور يحب لغاية هذا المهرجان وينتظره بشدة وأنتظر مهرجان القلعة من السنة للسنة فهو من أهم المهرجانات التي أشارك فيها من أجل الناس البسيطة التي تحضر المهرجان ".

وأضاف المطرب مصطفى حجاج، خلال تصريحاته بقناة الحياة :"هناك ديو مرتقب ولكن لا أعلم مع من ، وأسعى لأن أقدم اللون الذي يعجب الناس ، وتقديم أغنية للدراما موضوع صعب ويساهم في شهرة المطرب".

وتابع مصطفى حجاج :"قبل أي حفلة أكون مرتبك وأي فنان لابد ن يخاف فنحن نريد أن يصدقنا الجمهور، والفنان الحقيقي لابد أن يرتبك قبل أي حفلة وأعد بروفات كثيرة قبل الحفلة ".

وحول الأكلة التي يحبها قال مصطفى حجاج :"بحب المكرونات، ولم أقدم 30 % مما أحلم به وهناك أفكار جديدة أسعى لتقديمها للجمهور ".