شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحيى حفلاً غنائيًا في ألمانيا شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا يوم 21 أكتوبر الشهر القادم في ألمانيا، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

وكانت النجمة إليسا قد أحيت حفلاً غنائياً في مهرجان العلمين الجديدة بدورته الأولى، وقالت إليسا على هامش الحفل: "لى علاقة خاصة مع الجمهور المصرى بحبهم ويحبونى كثيرا"، لافتة إلى أنه أول مرة تحضر لمدينة العلمين الجديدة وتفاجئت بجمالها.

وأكدت إليسا أن العلمين منطقة مصرية عالمية والبحر رائع، والمهرجان سيكون سنويا وسيشهد تواجد فنانين عالميين، مضيفة: "لى الشرف أن أتواجد بأول نسخة فى المهرجان"، موضحة أن المنطقة سياحية بامتياز وبها جمهور من جميع الجنسيات العربية، كما أن المنطقة كلها حياة وجميلة وتخدم السياحة فى مصر.

وتابعت إليسا: "لدينا تنوع كبير فى أعمالى الغنائية، وأقدم الأغنية من قلبى لتصل للجميع، كما أننى أقدم رسالة من خلال الأغانى منها موضوعات متنوعة، لأن الفن رسالة، والمهم أن الرسالة تصل وتخدم المجتمع".

واختتمت إليسا: "أحترم الدكتور مجدى يعقوب وقصصه التى يقدمها للعالم، ولم أتردد للمشاركة فى الخير الذى يقوم به هذا العالم"، مشيرة إلى أنها تعمل فى ألبوم 12 أغنية ستقدمها فى أكتوبر المقبل، مؤكدة أن المصريين يكنون لى كمية حب لاتوصف، وأى شىء يحدث لمصر أخذه كأنه للبنان.. وربنا يحمى مصر وتظل رائدة للفن والعمار.