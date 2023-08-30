شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام عن وفاة شقيقتها غنوة: أقسى موقف في حياتي وماكنتش عايزة أصدق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أنغام أن أصعب اللحظات التي مرت عليها في حياتها هي وفاة شقيقتها الأصغر "غنوة"، قائلة: "الموقف كان قاسي جدا، وماكنتش عايزة أصدق خالص لحد ما أنا غسلتها بإيدي وكنت عايزة أصحيها".

وتابعت خلال تصريحات إعلامية: "على الرغم من إننا مكناش على علاقة كويسة ببعض، بس مكنتش أتخيل دا يحصل، مش بحب أدافع عن نفسي، ومش بحب اتكلم عن حد مش موجود، بس اللي أقدر أقوله بمنتهى الأمانة، عمري ما كنت سبب إني غنوة تزعل مني، أو يحصل بينا المشكلة".

وعن الخلاف بينهما أشارت: "دي كانت بنتي مش أختي، الفرق بينا أكثر من 16 سنة، لو عمرها طال شوية كان ممكن الأمور تتغير، وممكن كانت عذرتني ولكن ربنا أراد كدا، هي معرفتش تعذرني وهي كمان معذورة الله يرحمها، لأنها ملقتش اللي يحنن قلبها".

كما وجهت رسالة إلى شقيقتها غنوة، قائلة: "وحشتيني جدا، وحشتني غنوة بنتي الصغيرة، مش غنوة اللي كانت زعلانة وغضبانة، وحشتني البنوتة اللي كنت بسرح ليها شعرها وأخدها في حضني، وأقولها إن ياسين أحلى حاجة انت سبتيها ليا في الدنيا، ولد جميل وزكي وشاطر، وحبوب جدا".

يذكر أن أنغام أحيت مؤخرا حفلا كامل العدد بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها وسط تفاعل عدد كبير من الجماهير.

وقالت الفنانة أنغام، كنت مبهورة من الحالة التى كانت بينى وبين الجمهور فى حفل مدينة العلمين الجديدة، والحضور الكبير المحترم والجمهور الراقى من المصريين وأشقائنا من معظم الدول العربية، حيث حضر جمهور من السعودية وقطر والكويت.

وأضافت أنغام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، كنت سعيدة بهذا الجمهور الكبير وفرحانة لبلدى أكثر من نفسى ومن فرحتى بنجاح حفلى وشعرت أننى المضيفة لهم، لافتة إلى أن الجمهور طلب عدد كبير من الأغانى.

وأكدت، أن مدينة العلمين من أجمل المناطق الساحلية فى العالم، والبحر روحى، ولذا فضلت ارتداء فستان لونه أزرق شبه البحر والصيف، موضحة أن منظر العلمين مبهج وجميل ومشرف يجعلك تأتى لهذا المكان عدة مرات، ونحن من أجمل البلاد فى العالم وهى نعمة كبيرة يجب أن نفخر بها.