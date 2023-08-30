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على الحجار ينتهى من إجراء بروفات حفلته غدا بمهرجان القلعة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم على الحجار من إجراء بروفة مع فرقته الموسيقية استعدادا لحفلته غدا بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء التى ستبدأ فى العاشرة مساء بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، والتى سيقدم فيها باقة من أعماله الغنائية الشهيرة منها: عارفة ، الزين والزينة ، ذئاب الجبل طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، لو تعرفى ، على قد ما حبينا ، بوابة الحلوانى وغيرها .

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 بروفة على الحجار

 

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 بروفة على الحجار

 

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 بروفة على الحجار

 

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

 ومهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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