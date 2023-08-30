الفنانة أنغام تكشف سبب تغير علاقتها بوالدها منذ الطفولة

حلت المطربة أنغام ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في حلقة جديدة من حلقات برنامجه الشهير ABtalks والذي يعرض أون لاين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكشفت أنغام سر تغير علاقتها بوالدها منذ كانت في سن صغيرة، بسبب تعدد المشكلات بينه وبين والدتها، التي تطورت في النهاية إلى أن تعدى بالضرب عليها.

وقالت أنغام في حلقة أنس بوخش: "أنا كنت بحب أبويا جدا ومتعلقة بيه لغاية اللحظة دي.. شفته وهو بيضرب أمي.. وبعدها جه يسلم عليا قلت له لأ".

أنغام ومهرجان العلمين

علّقت المطربة أنغام، على مشاركتها أمس فى مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة من خلال تقديم حفل ضخم.

وأكدت المطربة أنغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى إم سى” قائلة: "بدون مبالغة كنت مبهورة بمدنية العلمين ونجاح الحفل، والجمهور الراقي الذى حضر من مختلف الدول العربية".

وأوضحت المطربة أنغام قائلاً: "فرحت لبلدي أكتر من فرحتي بنجاح حفلي وكنت حاسة إني عاوزة أنزل أسلم على كل الناس اللى حضروا من مصر والسعودية، وقطر والكويت وباقي الدول".

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