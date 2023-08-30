زوجة بانيغا تنتقد المشجعين السعوديين: “الجماهير نست اهم شيء وهو التعليم”

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 02:49 مساءً - أثارت زوجة اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب نادي الشباب السعودي، الجدل بعد توجيه رسالة إلى زوجها بعد ما حدث في مباراة الشباب أمام النصر، التي انتهت بهزيمة الليوث بأربعة أهداف نظيفة.

وقالت زوجة لاعب الشباب بانيغا، عبر جسابها على انستغرام: “هذا الفريق بدون رئيس وبدون لاعبين وبدون مسؤول ولا شراء لاعبين، انهم لايستحقون تواجدك هنا أنها معركة من لا شيء، وسنوات حياتك المهنية تستحق الاحترام”.

وأضافت زوجة بانيغا: “لقد غادرنا الملعب لأننا تلقينا إهانات وشتائم، الجماهير لم تحترم العائلات، الجماهير نست أهم شيء وهي التربية”.

والجدير بالذكر، أنه تعرض الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب وسط الشباب للطرد في الدقيقة 75 من الشوط الثاني بعد اشتباك عنيف مع سلطان الغنام.