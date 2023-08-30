شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأغاني الشعبية والأندرجراوند في 4 حفلات متنوعة بمهرجان العلمين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان العلمين في دورته الأولى هذا الأسبوع تنوعا كبيرا في فعالياته الفنية، إذ إن جمهور مدينة العلمين على موعد مع أكثر من حفل غنائي مختلف ما بين الشعبي والأندر جراوند.

فالجمهور على موعد غدا الخميس مع 4 حفلات مختلفة، مع مطرب المهرجانات عمر كمال والمطرب أبو، وفريق الصواريخ، ودبل زوكش، إذ يقدم كل واحد منهم مجموعة مميزة من الأغاني التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير، وأتاح موقع "تذكرتي" التذاكر الخاصة بالحفل عبر موقعه الإلكتروني.



مهرجان العلمين

ومن جانبه قال المطرب عمر كمال فى تصريحات لـ ”الخليج 365” :"انطباعي عن مهرجان العلمين أنه مختلف، لأن القائمين على المهرجان قاموا باختيار كل أطياف وألوان الغناء للمشاركة في حفلات المهرجان مثل الشعبي والراب والطرب وفعاليات أخرى تقام في العلمين".

وتابع: "أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأنها تقوم بعمل منافسة بين المطربين حينما تقوم بإذاعة الحفلات على القنوات فهي تدفع باقي المطربين لأن يقوموا بالعمل أكثر وأكثر، وعمل بروفات حتى يظهروا بشكل رائع وقوي يليق بالجمهور"، مشيرا أنه سيقدم أغاني جديدة للجمهور خلال الحفل بمهرجان العلمين وذلك بجانب بعض الأغاني القديمة.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.