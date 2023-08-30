شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مهرجان العلمين فى 50 يوما.. بداية قوية مع تامر حسنى بعرض عالمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل الستار على مهرجان العلمين السبت المقبل، بعد 50 يوما من الفعاليات الرياضية و الفنية وعروض الأزياء العالمية، وانطلق المهرجان فى 13 يوليو الماضى بفعاليات رياضية.

وبداية الحفلات الفنية كانت مع نجم تامر حسنى، والذى أحيا حفلا كامل العدد، وقدم تامر عروض عالمية أبهرت الجماهير من بداية دخوله الحفل، ثم دخل تامر حسنى المسرح بعرض مبهر معلق بالأحبال ومرتدى بدله تاج من فيلمه الأخير تاج وسط تصفيق الجماهير.

وقال خلال الحفله وقتها:" فخور ومبسوط أننى فى افتتاح أولى حفلات مهرجان العلمين وعاوزين نحافظ على المهرجان كل سنة ونجمع كل الفنانين على أرض العلمين".

وعزف النجم تامر حسنى، على البيانو أغنية انت اختيار وغنى كولكشين من أغانيه الرومانسية و الدرامية وهى"حبيبى وأنت بعيد و ورد صناعى ونور عينى وميحرمنيش منك".

ورقص النجم تامر حسنى مع التيك توكر العالمى نويل روبنسون خلال الحفل، على أغنية تاج، وصعد فريق tumpo المسرح وغنوا مع تامر حسنى أغنية كارتون "صنوحى".

واختتم النجم تامر حسنى، حفلة فى مهرجان العلمين، بأغنيته الجديدة "مش هتغير عشان حد" وسط تصفيق حاد من قبل الجمهور كما قدم الفنان أحمد عصام عرض فايروركس فى نهاية الحفل.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.