شكرا لقرائتكم خبر عن "الساحل الشمالى" للكينج محمد منير وميريام فارس تتخطى 7 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أغنية "الساحل الشمالي" للكينج محمد منير والنجمة اللبنانية ميريام فارس فى النجاح، حيث تخطت نسب مشاهدتها حاجز الـ7 ملايين و500 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد طرحها خلال الأيام الماضية وهى من كلمات وتلحين وتوزيع والميكس والماستر لـلملحن محمد رحيم.

الجدير بالذكر أن أغنية "تزلزلها" هي أحدث الأغانى التي طرحتها النجمة اللبنانية ميريام فارس مؤخرا وهى من كلمات وألحان يوسف العمانى وتوزيع حسام الدين وقامت ميريام بإخراج كلبيها بنفسها .