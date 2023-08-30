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"الساحل الشمالى" للكينج محمد منير وميريام فارس تتخطى 7 ملايين مشاهدة

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القاهرة - سامية سيد -  تواصل أغنية "الساحل الشمالي" للكينج محمد منير والنجمة اللبنانية ميريام فارس  فى النجاح، حيث تخطت نسب مشاهدتها حاجز الـ7 ملايين و500 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد طرحها خلال الأيام الماضية وهى من  كلمات وتلحين وتوزيع والميكس والماستر لـلملحن محمد رحيم.

الجدير بالذكر أن أغنية "تزلزلها" هي أحدث الأغانى التي طرحتها النجمة اللبنانية ميريام فارس مؤخرا وهى من كلمات  وألحان يوسف العمانى وتوزيع حسام الدين وقامت ميريام بإخراج كلبيها بنفسها .

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ميريام فارس 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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