شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مهرجان العلمين فى 50 يوما.. دويتوهات فنية تألقت على المسارح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مسارح مهرجان العلمين فى 50 يوما العديد و العديد من الفعاليات الفنية ومنها دويتوهات أشعلت حماس الجمهور وظل يصفقون من شدة الإعجاب.

ومن الدويتوهات، دويتو الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعرى وغناؤهما معا على المسرح وسط تصفيق حاد من قبل الجمهور الذى تمتع بصوتهما معا.

ودويتو حميد الشاعرى و المطربة هلا رشدى ، وقدما سويا أغنية "راحل معايا الليل" وقدم الكابو الملحن والمطرب هيثم نبيل على خشبة مسرح حفل مهرجان العلمين، وقال حميد: "أحب أن أقدم ملحن شاطر وموهوب وقدم ألحان كثيرة لمسلسل جعفر العمدة والبرنس وغيره، وهو قام بتلحين أغنية جديدة لي تحمل اسم بالي رايق"، وقدموها سويا، ليرد هيثم قائلا: "مبسوط بالعمل مع الكابو حميد الشاعري أول من قدمني ووزع لي أغنية فراق".

ودويتو مدحت صالح وريهام عبد الحكيم على مسرح مهرجان العلمين و غناء أغنية "حبيبي يا عاشق" وسط هتاف كبير من الجمهور.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.