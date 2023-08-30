شكرا لقرائتكم خبر عن شعبي وعربي وعالمي .. مهرجان العلمين يرضي جميع الأذواق الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ها نحن على مشارف انتهاء حدث هو الأهم من نوعه في مصر والوطن العربي ، "مهرجان العلمين" ، والذي يحمل شعار "العالم علمين" ، هذا الحدث الذي نظم بشكل عالمي، مما جعله يحدث رواجاً وضجة كبيرة على كل المستويات، فقد استطاع منذ بدايته في منتصف شهر يوليو الماضي أن يستقبل ملايين الزوار من جميع الدول العربية.

مهرجان العلمين استطاع أن يرضي جميع الأذواق الفنية، حيث شارك فيه أهم مطربين على مستوي مصر والدول العربية، بل والعالمية، فقدموا اللون الشعبي مع المطرب محمود الليثي وعمر كمال وحكيم ومحمد عدوية ورضا البحراوي وغيرهم ، كما قدموا اللون الرومانسي والطرب مع الكينج محمد منير، والفنانة أنغام، والفنان بهاء سلطان، وحميد الشاعري، وإليسا ، وتامر حسني ، وكارول سماحة وراغب علامة وأحمد سعد ، وقدم الموسيقار العالمي عمر خيرت حفلا من أروع حفلاته كما قدم الرابر russ حفلة رائعة حضرها الآلاف ، بجانب فرقة كايروكي التي نجح حفلها نجاحا كبيرا، وكذلك حفل ويجز وأبو.



مهرجان العلمين

هذا التنوع والزخم جعل لمهرجان العالمين لونا مختلفة، وأجبر الجميع على متابعته بشغف واستمتاع ، فكل ألوان الموسيقى والغناء تلألأت بها سماء مدينة العلمين، وأصبحت تلك المدينة هي مدينة الفن المتنوع والطبيعة الخلابة في مصر والوطن العربي .

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يعد انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.



مهرجان العلمين

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.