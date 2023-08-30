شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أبو عن حفله بـ العلمين: متحمس جدا وفخور إني جزء من المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب أبو عن سعادته البالغة بتقديم حفل غنائي غدا الخميس في مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، قائلا إن صدى مهرجان العلمين وردود الأفعال عليه مفرح.

وتابع في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "مهرجان العلمين معمول على مستوى عالمي في مدينة هي الأخرى على مستوى عالمي، وفرحان جدا وفخور بالمهرجان، وإن هبقى جزء من تكملته، وإني هطل على جمهوري على مسرح العلمين، لأنه حدث فعلا يرتقي بالمستوى الفني العالمي".

وأشار أن فقرته في مدينة العلمين سوف تكون مليئة بالحماس، وأنه سوف يقدم عددا كبيرا من أغانيه وأعماله الفنية ولكن بتوزيعات مختلفة، فضلا عن تقديم أغاني جديدة من ألبومه الجديد لأول مرة لجمهور العلمين.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.