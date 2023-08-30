هل يتمكن Barbie من تخطى إيرادات The Super Mario Bros. Movie قبل رفعه من السينمات؟

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القاهرة - سامية سيد - يقترب فيلم Barbie من تخطى إيرادات فيلم الأنيميشن The Super Mario Bros. Movie، حيث يفرق بينهما 18 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، ليكون الأول هو الأكثر تحقيقا للإيرادات في 2023، ومع اقتراب إزالة الفيلم الأول من دور العرض يبقى السؤال حول هل سيتمكن من تخطى الفيلم الثانى أو لا؟.



Barbie و The Super Mario Bros. Movie

حيث حقق فيلم The Super Mario Bros. Movie الذى طرح في 5 أبريل الماضى إيرادات وصلت إلى مليار و 359 مليون و 370 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعة و 32 دقيقة.

أما فيلم Barbie فـ حقق إيرادات وصلت إلى مليار و 341 مليون و 854 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 19 يوليو الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

فيلم "The Super Mario Bros. Movie" من إنتاج شركة Universal و Illumination و Nintendo وظل فى العمل منذ عقود، ويرجع جزء من التأخير إلى تردد Nintendo فى العودة إلى عالم سوبر ماريو الشهير، على الشاشة بعد أن فشلت تجربة عام 1993 بطريقة مذهلة وتم الاستهزاء به باعتباره أحد أسوأ الأفلام التى تم إنتاجها على الإطلاق، وفقا لموقع variety.

من بين الإنجازات البارزة الأخرى، أصبح الفيلم الآن ثانى أكبر فيلم رسوم متحركة منذ عام 2019 من حيث شباك التذاكر فى جميع أنحاء العالم، حيث يأتى متقدمًا على فيلم Demon Slayer: Mugen Train (494 مليون دولار) وخلف فيلم Minions: The Rise of Gru (942.5 مليون دولار

ويؤدي كريس برات، صوت السباك الإيطالي، صاحب الشنب، أما جاك بلاك فيؤدي دور الشرير بوزر نافث النار.



The Super Mario Bros. Movie

وأحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي