شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: أنتظر عرض فيلمى "ليلة العيد" و"آل هارون" الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة عبير صبرى أنها تنتظر عرض فيلمين خلال الفترة المقبلة هما "ليلة العيد" و"آل هارون"، موضحة لـ"الخليج 365" أنها انتهت من العملين منذ فترة ومقرر تحديد موعد عرضهما قريباً وتقدم فيهما شخصيتين مختلفتين تماماً.

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين، منهم: يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.

أما فيلم "آل هارون" فبطولة منذر رياحنة، عبير صبرى، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، أحمد عبد الله، محمد عز، إسلام حافظ، هاجر الشرنوبي، مريم البحراوي، يارا نور الدين وحمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، وتدور احداثه في اطار من الغموض والاثارة.

يذكر أن عبير صبرى شاركت في رمضان الماضى بمسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.