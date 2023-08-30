“لفظ خارج” و”إهانة المرأة”.. مصطفى كامل يُوقف عمر كمال وحمو بيكا عن العمل ويغرمهما 50 ألف جنيه.. ما القصة؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:48 مساءً - قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف الفنان عمر كمال ومؤدي المهرجانات حمو بيكا عن العمل لمدة أسبوع بداية من 3 سبتمبر المقبل، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.

مصطفى كامل يوقف عمر كمال وحمو بيكا عن الغناء

وكتب «كامل» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «قررت النقابة العامة إيقاف عمر كمال وحمو بيكا أسبوعا عن العمل يبدأ من يوم 3/9 وتغريم كل منهما خمسون ألف جنيه».

وأضاف مصطفى كامل: «يتم استدعاء رضا البحراوي للتحقيق وإيقاف التصاريح بالعمل لسارة زكريا، واستدعاءها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة».

ويأتي قرار نقيب المهن الموسيقية على خلفية قيام المطربين حمو بيكا وعمر كمال بتقديم أغنية مسيئة للمرأة.

وتعود التفاصيل إلى قبل أيام حيث بث المطربان أغنية تضمنت كلمات محرفة لكلمات أغنية “إنتي معلمة” وتغيير كلماتها إلى “إنتي معفنة”، وكلمات أخرى مسيئة للمرأة.

ونشر عمر كمال مقطع الفيديو ما أدى لغضب واسع على مواقع التواصل، حيث اعتبره البعض إهانة للمرأة، وطالبوا بتحويل المطربين للتحقيق بعد هذا التصرف.

إحالة المطربين إلى التحقيق

وكان النقيب مصطفى كامل قرر خلال الأيام القلية الماضية بتحويل كل من عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب إهانة المرأة بعد تغيير كلمات «أنتِ معلمة» إلى «أنتِ معفنة».

وكتب مصطفى كامل، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، استجابة لما شاهدته وما أذاعه الزملاء الإعلامي أحمد عبدالعزيز والإعلامي محمد موسى قررت تكليف الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشؤون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فورًا.

أزمات عمر كمال مع النقابة

يُشار إلى أنه في ديسمبر الماضي قررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف عمر كمال عن الغناء وإحالته للتحقيق بسبب عدم وجود تصريح معه بالغناء في الخارج.

وفي فبراير أيضا من العام الماضي قررت النقابة إيقاف عمر كمال بسبب أغنية “بنت الجيران” وتحويله للتحقيق، بسبب أن كلمات الأغنية اعتبرتها النقابة غير لائقة.

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