شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أحمد جمال: الجمهور يطلب أغنية أضحكى كثيرًا فى الحفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المطرب أحمد جمال على مشاركته فى مهرجان القلعة، مؤكدًا أنه يتم اختيار أغانى تنال إعجاب الجمهور.

وأضاف خلال لقائه بقناة الحياة أن أغنية "أضحكى" من الأغانى التي يطلبها الجمهور كثيرًا في الحفلات، متابعا: "أنا أحب هذه الأغنية كثيرًا".

وعن تلحينه للأغانى التي يقدمها، قال: "أنا ألحن لنفسى، ولم أدخل منطقة التلحين كملحن حتى لا تكون مهنة لى، ولكن لحنت أغنية للمطربة مى فاروق، وهى يوم الشهيد، وهي أغنية وطنية وبثت في يوم الشهيد".