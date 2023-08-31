شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يكشف عن صور مع ابنه تاتيوس.. ويعلق: العائلة أولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن صورة جديدة تجمعه بنجله الألماني تاتيوس الذي اعترف به خلال الأشهر القليلة الماضية.

وشارك أحمد الفيشاوي العديد من الصور التي جمعته بنجله تاتيوس وزوجته الألمانية دينيس ولمان، أثناء لحظات استمتاعهم بالإجازة، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلًا: "مرحبا بك في بيتك يا بني، دينيس أحبك، العائلة تأتي أولًا".





يشار إلى أن آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى حيث يجسد الفيشاوى شخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

وعرض لأحمد الفيشاوى فى السينمات مؤخراً فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وشارك فى بطولته إلى جانب محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.