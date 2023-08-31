مايوه جرىء.. أسما شريف منير تُثير موجة من الغضب بصور جديدة من الساحل الشمالي | شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 31 أغسطس 2023 12:54 صباحاً - شاركت أسما شريف منير، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها استمتاعا بعطلتها الصيفية، وذلك بعد جدل حلاقة شعرها.

ونشرت أسما شريف منير، الصور، عبر حسابها على “إنستجرام“، وظهرت خلالها وسط البحر بصحبة ابنتها.

اسما شريف منير بالمايوه

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: “لسه زي القمر” ، “القمر بزيادة” ، “ربنا يحميكي” ، “كاريزما” ، “ومين ميحبش أسما” ، “طالعة حلوة” ، “عسل”.

بينما أثارت تلك الصور موجة أخرى من الاستهجان، حيث اعتبره البعض ظهور لافت وجرئ وتعمد لأثارة الجدل.

أسما شريف منير تحلق شعرها

وكانت نشرت أسما شريف منير، مقطع فيديو وهي تحلق شعرها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير إن من كتر العمايل اتحرق، وبقي مش صحي خالص، وقررت أنفذ قرار كان بقالي كتير أوي نفسي أخده.. أبدأ من جديد، وأحرر نفسي، وأفتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جدا بس حسسني بقوة وتفاؤل”.

وتابعت: “رميت ورايا حاجات كتيرة أوي بمجرد إني شلت شعري، قلبي كان بيدق جدا وبعديها حسيت إني مليانا أدرينالين.. خطوة جريئة ومرعبة بس حاسة إني طالعة منها بدرس”.

وأضافت: “عارفة إن فيه ناس كتير هتهاجمني بس أنا فارق معايا احساسي بالراحة اللي أنا حساها دلوقتي.. عادي هيطول تاني بس الإحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الأخيرة”.

وفي تدوينة ثالثة والتي جاءت بعد ظهورها الأول أمام الجمهور في حفل مهرجان القاهرة للدراما حليقة الشعر، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: “طيب أول حاجة شكرًا على كل ردود الفعل، الوحشة والحلوة كلها، ساعات موقف زي ده بتخلي ناس تشوف ناس تانية عاملين ازاي مجرد انهم بيعبروا عن رأيهم، وشكراً لكل الناس اللي كانت خايفة وقلقانة عليا، ممكن بقي أقولكم الحكاية من وجهة نظري ببساطة”.

وقالت: “أولاً الحكاية جت بالصدفة جداً وكان قرار لحظي وانفعالي جدًا ومش ندمانة عليه، تاني حاجة انا مش بعمل كده عشان أطلع ترند بس كنت عارفة هبقى ترند، في فرق كبير بين عايزه وعارفة، على فكرة الترند ده نقمة مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي”.

وتابعت : “تالت حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وإرادة وتحدي وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون، أنا فعلًا من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جدًا بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافى منها وبقف على رجلي من الأول وكان آخرها رحلة دهب”.

وأضافت: “فـ تاني بالعكس ده مش اكتئاب دي مرحلة انتقالية مؤمنة إني هحقق فيها حاجات كتير، أخر حاجة الجماعة اللي مكبرين الموضوع ده شعري مش شعرك، حاجة كده بجد أخير أنا عاجبني شكلي جدًا بصراحة، شكله جامد ومديني ثقة في نفسي جدًا، بحبكم أوي بجد”.

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