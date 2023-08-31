شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا يتضامن مع إضراب الكتاب فى هوليوود بـ"تيشرت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مخرجو مجموعة من الأفلام المشاركين فى الدورة الـ80 من مهرجان فينيسيا (البندقية) السينمائي، الذى سيقام فى الفترة ما بين 30 أغسطس الجارى، حتى 9 سبتمبر المقبل، عن دعمهم للعاملين فى قطاع السينما المضربين عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لإحدى المواقع العالمية.

وصرح المخرج والمؤلف داميان شازيل في المهرجان قائلا: "إنه وقت صعب تمر به صناعة السينما فى هوليوود، لكل العاملين بالقطاع من كتاب وممثلين، وغيرهم". ومن أهم أعمال شازيل، فيلما "لا لا لاند" و"ويبلاش"، هو رئيس لجنة تحكيم المهرجان.

كما ارتدى المخرج شازيل الفائز بجائزة الأوسكار قميصا كتب عليه "نقابة الكتاب في إضراب"، فى افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، في إشارة إلى كتاب السيناريو الذين تركوا وظائفهم في الولايات المتحدة منذ مايو الماضى من أجل تحسين الأجور وقواعد التعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي.

وارتدى المخرجان مارتن ماكدونا ولورا بويتراس، نفس القميص، وهما أيضًا أعضاء في هيئة التحكيم في المهرجان.

ويعرض الفيلم الروائى الطويل "وراء الجبال" للمخرج التونسى محمد بن عطية، لأول مرة فى عرض عالمى، ضمن فعاليات النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، ويشارك العمل في قسم آفاق، ليكون الفيلم العربي الروائي الطويل الوحيد في دورة هذا العام.

ويتتبع فيلم وراء الجبال، رحلة رفيق الذي خرج من السجن بعدما قضى أربع سنوات، ولا يوجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبال حتى يريه اكتشافه المذهل.